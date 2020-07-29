Департамент здоровья о коронанарушителе: в опасности все, кто находился с ним в длительном тесном контакте

По словам советника отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Департамента здравоохранения Ирины Донченко, то, как йыхвиская семья и тартуский короновозитивный, нарушивший режим самоизоляции, точно заразились, еще устанавливается. «Идет эпидемиологическое исследование. Есть различные гипотезы, но мы их озвучим чуть позже», - сказала Донченко.

- Сколько людей мог заразить тартуский коронанарушитель?

- COVID-19 – это инфекционное заболевание и передается оно воздушно-капельным путем, преимущественно при тесном контакте. Человек может быть в тесном контакте и не заразиться: если он получил вирус в определенном количестве, организм борется и справляется с ним. В некоторых случаях он не может с ним справиться и от этого зависит, заболеет человек или нет и каким будет течение болезни.

Все те люди, которые находились в длительном тесном контакте с этим человеком, сейчас находятся в группе риска, они могли заразиться. Следующие 14 дней покажут, заразились они или нет.

- Как Департамент здоровья узнал, что коронапозитивный пренебрег режимом самоизоляции?

- Эпидемиологическое исследование показывает это и обстоятельства конкретного случая были установлены. Безусловно, крайне важно, чтобы человек осмелился признаться, что да, действительно, я был там или тут.

Это наша ответственность. Мы должны думать о себе и своих близких. Чем больше у нас информации, где находился человек, тем лучше мы можем оповестить других людей, что, возможно, они контактировали с носителем вируса, и призвать их следить за своим здоровьем.

- В Эстонию коронавирус был ввезен также из России. У этих людей было двойное гражданство или они прибыли сюда по работе?

- О более ранних очагах в Харьюмаа и Ида-Вирумаа можно сказать, что речь идет о работниках, которые перемещались между Россией и Эстонией. Самое важное, что эти люди не должны оставаться на 14 дней в самоизоляции. Но, конечно, если человек себя плохо чувствует и имеет симптомы заболевания, его ответственность все-таки уйти на карантин. Или, по меньшей мере, связаться с семейным врачом, который назначит ему тест.

Сейчас если человек возвращается из России, следующие 14 дней он должен провести в изоляции, в отношении него действует ограничение на передвижение. Но, безусловно, все зависит от человека.

- Коронавирус был также ввезен с Украины и из Польши. Откуда еще?

- О рабочих контактах я более подробно ничего не могу сказать. А так коронавирус попадал к нам из Испании, Финляндии, Америки и Англии. Список стран довольно длинный.