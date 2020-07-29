Ср, 29.07.2020
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В будущем заявление о вступлении в брак можно будет подать онлайн

Брак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Правительство планирует упростить процедуру вступления в брак, создав специальный онлайн-сервис для подачи документов о женитьбе, пишет Rus.ERR.

В настоящее время пара, желающая вступить в брак, должна посетить ЗАГС как минимум дважды — первый раз для подачи заявления и второй — для регистрации брака. Правительство планирует упростить эту процедуру и ввести специальный онлайн-сервис, с помощью которого будущие молодожены смогли бы через интернет подавать заявление о вступлении в брак.

Кроме того, через онлайн можно было бы и заказать все необходимые документы, где была бы указана новая фамилия кого-либо из супругов — например, паспорт, права и так далее.

"Прийти на место все-таки придется — для того чтобы человек лично подтвердил свое желание о вступлении в брак", - пояснил глава отдела развития услуг информационного общества Министерства экономики и коммуникаций Яанус Валдма. 

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