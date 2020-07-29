В будущем заявление о вступлении в брак можно будет подать онлайн

В настоящее время пара, желающая вступить в брак, должна посетить ЗАГС как минимум дважды — первый раз для подачи заявления и второй — для регистрации брака. Правительство планирует упростить эту процедуру и ввести специальный онлайн-сервис, с помощью которого будущие молодожены смогли бы через интернет подавать заявление о вступлении в брак.

Кроме того, через онлайн можно было бы и заказать все необходимые документы, где была бы указана новая фамилия кого-либо из супругов — например, паспорт, права и так далее.