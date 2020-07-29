В подлежащем сносу социальном доме неизвестные заколотили дверь, заблокировав последних жильцов

Речь идет о принадлежащем волости здании, в котором до сих пор находится социальное жилье. Большинству жителей социальная жилплощадь необходима и в дальнейшем, так что они переедут в другие квартиры в волости.

Здешних кошек уже забрали под свою опеку пярнуский приют для домашних животных и добровольцы.

Последние три женщины, живущие в доме на Хоолдекоду,5, переедут в новое жилье в середине августа, сказала советник по социальным вопросам волости Саарде Ану Айзеншмидт. Их будущие квартиры сейчас ремонтируют.

На прошлой неделе в доме произошло нечто странное: в среду последние жильцы обнаружили, что не могут выйти из дома. Дверь подъезда была заперта и привинчена. Об этом Pärnu Postimees сообщил доброволец, который отправился ловить вокруг дома бездомных кошек. «Как такое происходит бесконтрольно, людей запирают в доме на замок», - возмущалась женщина, посчитавшая, что это работа муниципальных служащих.

Эйзеншмидт подтвердила, что такое действительно произошло, но как только информация дошла до них, дверь снова открыли.

«У всех клиентов, живущих в социальных домах, есть контактные данные и информация обо мне и социальном работнике, и нам быстро сообщили, что не могут выйти за дверь», - подтвердила консультант.

Заколоченная дверь ФОТО: Mailiis Ollino

Она не знает, кто мог завинтить дверь железной скобой. «Мы поговорили с расположенным по соседству предприятием и Saarde Kommunaal, они не смогли предоставить информацию о том, кто мог стоять за этим злосчастным поступком».

После того, как все жители переедут в другое место, волость планирует снести амортизировнный дом. «К сожалению, состояние здания таково, что для муниципалитета экономически нерентабельно начинать его ремонт», - отметила социальный консультант.