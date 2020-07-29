Ср, 29.07.2020
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Cтоимость будущей вакцины от коронавируса вызывает тревогу

Mitmed riigid töötavad välja viirushaiguse Covid-19 vaktsiini. Pilt on illustreeriv

ФОТО: ZUMAPRESS.com

Хотя некоторые фармацевтические компании планируют продавать вакцину против коронавируса с нулевой прибылью, по крайней мере, до конца первоначальной вспышки, есть и те, кто хотел бы немедленно получить приличную прибыль, пишет Postimees.

При этом в лучшем случае у них имеется вакцина, которая доказала свою эффективность только в первоначальных испытаниях, но до окончательного утверждения еще далеко.

Вакцина от COVID-19 от американской биотехнологической компании Moderna обойдется покупателям в $25-30 за дозу или $50-60 за курс, выяснила Financial Times. Отмечается, что деньги все же будут тратить правительства стран — для граждан вакцина будет бесплатной.

Американская Pfizer и немецкая BioNTech на прошлой неделе предварительно договорились с США о поставках по $19,50 за дозу. Британская AstraZeneca подписала предварительное соглашение о поставках с Нидерландами, Германией, Францией и Италией по цене $3-4 за дозу.

Moderna сообщила, что вышеназванный уровень цен предназначен для США и других богатых стран, которые являются для компании приоритетными.

Некоторые люди, знакомые с предметом, выразили обеспокоенность по поводу этого уровня цен, включая и то, как более бедные страны смогут купить вакцину.

Конечно, сложно сравнивать цены на разные вакцины-кандидаты, но Модерна, Pfizer и другая крупная фармацевтическая компания, Merck, объявили на прошлой неделе перед Конгрессом США, что намерены получить прибыль от вакцины.

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