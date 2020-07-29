Как в Нарве принимали туристов полвека назад? Вышла книга с воспоминаниями экскурсоводов

Централизованное гостеприимство

На презентацию книги “Листая страницы истории. Нарвское бюро путешествий и экскурсий” собрались несколько десятков человек, не менее половины из них - сами в прошлом работали в бюро. По словам участников, получилась не презентация, а, скорее, встреча выпускников. Перед собравшимися выступили также фольклорный коллектив “Супрядки” с народными песнями Принаровья и бард Владимир Бобков.

По словам автора книги Светланы Горпинченко, экскурсоводы и другие бывшие работники бюро продолжают общаться между собой, но в таком количестве они не собирались вместе уже около 20 лет. Пришли на встречу и два гида, начавших работу в бюро с момента его основания в 69-м году - Алексей Рацевич и Любовь Удачная.

Бюро путешествий базировалось в двухэтажном особняке в Старом городе Нарвы на ул. Лаврецовых. Оно начиналось всего с нескольких человек, но в 80-е годы здесь работали одновременно до 20 штатных экскурсоводов, в выходные дни можно было привлечь для них помощников из числа примерно 200 внештатных гидов. В бюро для этого проводились курсы экскурсоводов, которые за все годы работы этой программы прошли около 700 человек.

Но основной деятельностью бюро было, конечно, не обучение, а организация поездок нарвитян в другие города и страны, а также прием в Нарве иногородних туристов. Вся работа по приему гостей была централизована - и экскурсиями по Нарве, и транспортом, и питанием, и размещением в гостиницах занималась одна организация. По словам сотрудников, больше всего гостей в то время приезжали из Ленинграда.

Бюро давно нет, но его сотрудники продолжают работать

Татьяна Киселева, последний директор Бюро путешествий и экскурсий, руководившая им с 84-го по 94-й годы, сейчас пенсионер, но продолжает работать в нарвском отделении турфирмы Travibest.

По ее словам, поначалу многие таллиннские фирмы пытались сделать в Нарве свои филиалы, но это мало кому удавалось. В туристической сфере здесь работали, в основном, фирмы, выросшие из старого бюро путешествий.

“Мы решили, что это была бы неплохая связка. Время подошло такое, что было бы неплохо, чтобы одна фирма была и в Нарве, и в Таллинне, потому что так интереснее, выгоднее, продуктивнее. Вот уже практически 20 лет работаю так, - рассказала Татьяна Киселева. - А вообще, многие бывшие сотрудники Бюро путешествий и экскурсий имеют здесь свои маленькие фирмы. Они маленькие, но они дают свободу - что человек считает нужным делать, то и делает”.

По словам Татьяны Киселевой, работа в советском турбюро во времена дефицита научила выходить из экстремальных ситуаций. Участники встречи рассказывали, что, случалось, даже топливо для автобусов в поездке невозможно было купить.