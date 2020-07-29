Как в Нарве принимали туристов полвека назад? Вышла книга с воспоминаниями экскурсоводов

В Нарвской центральной библиотеке во вторник прошла презентация книги об истории Нарвского бюро путешествий и экскурсий, которое действовало в городе с 1969 по 1994 годы. Книгу написала бывшая сотрудница бюро Светлана Горпинченко, а на ее презентацию собрались десятки ее коллег. На пике бюро обслуживало до тысячи человек в день, кроме того, обучило за годы работы около 700 гидов по Нарве. Многие нынешние турфирмы города были созданы именно бывшими работниками бюро путешествий. Как в прошлом работала эта структура и что, по мнению, ее бывших работников, нужно сделать для развития туризма в современной Нарве?
Централизованное гостеприимство
На презентацию книги “Листая страницы истории. Нарвское бюро путешествий и экскурсий” собрались несколько десятков человек, не менее половины из них - сами в прошлом работали в бюро. По словам участников, получилась не презентация, а, скорее, встреча выпускников. Перед собравшимися выступили также фольклорный коллектив “Супрядки” с народными песнями Принаровья и бард Владимир Бобков.
По словам автора книги Светланы Горпинченко, экскурсоводы и другие бывшие работники бюро продолжают общаться между собой, но в таком количестве они не собирались вместе уже около 20 лет. Пришли на встречу и два гида, начавших работу в бюро с момента его основания в 69-м году - Алексей Рацевич и Любовь Удачная.
Бюро путешествий базировалось в двухэтажном особняке в Старом городе Нарвы на ул. Лаврецовых. Оно начиналось всего с нескольких человек, но в 80-е годы здесь работали одновременно до 20 штатных экскурсоводов, в выходные дни можно было привлечь для них помощников из числа примерно 200 внештатных гидов. В бюро для этого проводились курсы экскурсоводов, которые за все годы работы этой программы прошли около 700 человек.
Но основной деятельностью бюро было, конечно, не обучение, а организация поездок нарвитян в другие города и страны, а также прием в Нарве иногородних туристов. Вся работа по приему гостей была централизована - и экскурсиями по Нарве, и транспортом, и питанием, и размещением в гостиницах занималась одна организация. По словам сотрудников, больше всего гостей в то время приезжали из Ленинграда.
Бюро давно нет, но его сотрудники продолжают работать
Татьяна Киселева, последний директор Бюро путешествий и экскурсий, руководившая им с 84-го по 94-й годы, сейчас пенсионер, но продолжает работать в нарвском отделении турфирмы Travibest.
По ее словам, поначалу многие таллиннские фирмы пытались сделать в Нарве свои филиалы, но это мало кому удавалось. В туристической сфере здесь работали, в основном, фирмы, выросшие из старого бюро путешествий.
“Мы решили, что это была бы неплохая связка. Время подошло такое, что было бы неплохо, чтобы одна фирма была и в Нарве, и в Таллинне, потому что так интереснее, выгоднее, продуктивнее. Вот уже практически 20 лет работаю так, - рассказала Татьяна Киселева. - А вообще, многие бывшие сотрудники Бюро путешествий и экскурсий имеют здесь свои маленькие фирмы. Они маленькие, но они дают свободу - что человек считает нужным делать, то и делает”.
По словам Татьяны Киселевой, работа в советском турбюро во времена дефицита научила выходить из экстремальных ситуаций. Участники встречи рассказывали, что, случалось, даже топливо для автобусов в поездке невозможно было купить.
“При повсеместном дефиците, как тогда говорили, материально-технической базы, мы как-то ухитрялись всё делать, - рассказала Татьяна Киселева. - Я считаю, что это был вообще очень хороший жизненный и профессиональный опыт. Именно поэтому многие работники хорошо устроились потом, и я искренне за них рада”.
Чего не хватает современной туристической Нарве?
Сотрудники Бюро путешествий и экскурсий накопили большой опыт приема в Нарве туристов, правда - совсем в других условиях, когда у людей не было большого выбора, куда ехать. И всё же, с точки зрения работников старого турбюро, чего не хватает современной Нарве, чтобы привлекать больше туристов?
“Всё-таки должен быть комплекс, в моем представлении. Раньше Прибалтика, в частности Эстония, для советского человека была “как бы Западной Европой”. Поэтому сюда ехали в удовольствием и мирились даже с тем, что иногда были некомфортные условия. Сейчас человек открыл для себя весь мир, и чего только не повидал, - рассуждает Татьяна Киселева. - Я думаю, что Нарва может работать только в связке, например, в составе маршрута “Таллинн - Нарва - Санкт-Петербург”. Сам по себе интересен разве что курорт Нарва-Йыэсуу, ну, может быть, парочка экскурсий в самой Нарве. Мне кажется, Нарва должна принимать туристов в связке с остальной Эстонией”.
“В первую очередь нас сдерживает граница, это однозначно, - рассуждает о современном туризме Светлана Горпинченко. - Люди больше ехали бы в Нарву, если бы пограничные условия изменились. Тем более, что теперь есть сфера для приема гостей - гостиницы, масса кафе, ресторанов. Мы в свое время этого не имели, это была наша главная беда”.
Книга собрана из воспоминаний работников
Книга Светланы Горпинченко включает в себя, в основном, воспоминания работников Бюро путешествий и экскурсий. Помогли в работе над ней действующие сотрудники Нарвского музея, а также Эльдар Эфендиев - бывший директор этого музея, а теперь член Нарвского общества древностей имени Генриха Ганзена.
Светлана Горпинченко работала в турбюро методистом (изучала историю и готовила тексты для экскурсоводов) и сама была экскурсоводом по Нарве, Таллинну и Санкт-Петербургу.
“Экскурсовод - это верхушка айсберга, - говорит она. - Это тот человек, который несет свое слово с микрофоном. Со стороны кажется, что это легко и просто. На самом деле, перед тем, как отправить группу в путешествие нужно было провести огромную работу - это приобретение билетов в театр, на самолет, пароход, поезд. Также были представлены другие сферы услуг - организация питания, транспортное обслуживание, заключение договоров с другими организациями. Довольно большая была “кухня”. И это все представлено в книге”.