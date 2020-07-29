Ассару Паулусу отказали в УДО

При обсуждении вопроса об УДО и тюрьма, и прокуратура выступили категорически против. Суд решил, что освобождение Паулуса не оправдано.

Решение уездного суда может быть оспорено через Тартуский окружной суд в течение 15 дней.

Семилетний срок за управление организованной преступной группировкой для 57-летнего Ассара Паулуса, начавшийся 14 апреля 2014 года, официально должен завершиться 14 апреля 2021 года.

Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству Госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.

7 сентября 2016 года Харьюский уездный суд приговорил к семи годам тюрьмы обвиняющегося в руководстве мафиозной группировкой Ассара Паулуса, также вынес приговор десяти членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с Госпрокурором Андресом Юльвисте.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.