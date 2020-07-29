Фото и видео ⟩ В США самолет упал во двор частного дома, два человека пострадали

По данным Агентства общественной безопасности Техаса, пилот передал сигнал бедствия в 1:00 по местному времени 28 июля, когда у самолета возникли технические проблемы при полете на высоте 2000 метров, сообщает click2houston.com.

По словам представителей агентства, летчику удалось направить самолет туда, где было травяное поле и где падение не вызвало большой аварии.

Незадолго до 2 часов самолет находился уже настолько низко, что сломал верхушки деревьев и электрический столб и, наконец, рухнул на дом, расположенный по адресу 15700 Боулдер-Оукс драйв.

Texases Harrise maakonnas kukkus alla väikelennuk ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Местные жители услышали грохот, когда самолет ударился о землю.

По словам жителя Райана Картера, он пошел посмотреть, что произошло, и увидел потерпевший крушение маленький самолет с людьми. "Пилот был ранен и растерян. Вероятно, он не понял, о чем я спрашиваю", - сказал Картер позже СМИ.

По словам медработников, вызванных на место происшествия, пилот получил травму головы, а пассажир - перелом руки. Они оба были доставлены в ближайшую больницу.

По данным полиции, в аварию попал одномоторный самолет Piper PA-28 1972 года, принадлежащий компании Anson Aviation. Глава авиакомпании подтвердил, что самолет находился в рабочем состоянии и что пилот был опытным летчиком. Он добавил, что пилот прошел курс подготовки коммерческого пилота.