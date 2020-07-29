Мошенники продолжают звонить от имени банков: очередной пострадавший лишился 800 евро

Как сообщает полиция, пострадавший получил звонок от якобы работника банка, который заявил, что банковским счетом человека воспользовались злоумышленники. У пострадавшего попросили сказать пин-коды от его карты, чтобы "расследовать подозрительные переводы". После чего с банковского счета пострадавшего пропали 818 евро.

Сейчас полиция получает множество сообщений о том, что мошенники звонят с якобы номера поддержки банка и просят предоставить данные банковской карточки – например, сказать находящийся на лицевой стороне номер карты, а также находящийся на обратной стороне трехзначный код, пин-коды и так далее.

По словам ведущего следователя по финансовым и мошенническим преступлениям Пыхьяской префектуры Маарьи Тагу, слова мошенников в каждом конкретном случае могут слегка разниться, однако в целом, беседу начинают под одним и тем же предлогом.

«Людям звонят с телефонного номера банка и говорят, что их карточкой злонамеренно воспользовались. Для выяснения обстоятельств и возвращения денег злоумышленники спрашивают номер карточки клиента и расположенный сзади CVC-код, а также личный код и, в зависимости от обстоятельств, иногда просят войти в банк через Smart-ID. Не исключено, что звонящие могут попросить зайти в интернет-банк и с помощью другого способа аутентификации. В действительности, мошенник таким образом получает доступ к банковскому счету человека и переводит деньги пострадавшего на другой счет», – сказала Тагу. Известно, что мошенники общаются со своими жертвами на русском языке.

Например, недавно позвонивший и представившийся работником банка мошенник сказал пострадавшему, что его счетом воспользовались, и, чтобы избежать попадания денег на счет злоумышленников, банк забронирует несколько сумм из находящихся на счете денег. Доверчивый пострадавший подтвердил с помощью Smart-ID все якобы банком сделанные бронирования.

«Пострадавший понял, что дело не чисто, когда с его счета сняли уже более 18 000 евро. Обычно мошенники пытаются снять со счета все деньги», – сказала ведущий следователь. В настоящее время наибольшая сумма, доставшаяся мошенникам с помощью такой схемы, составляет 21 000 евро.

Полиция напоминает, что в ходе телефонных разговоров банк никогда не спрашивает у клиентов подобные данные и не заходит удаленно в их интернет-банк. «Если вы получите подобный звонок, ни в коем случае не делитесь данными своей банковской карты. Если же вы уже сделали это по ошибке, то обязательно свяжитесь с банком, чтобы он заблокировал вашу карту», – предупреждает Тагу.

Для сохранения своего имущества, следуйте простым советам:

Не передавайте чужим людям данные своей ID-карты, данные банковской карты, PIN-коды, информацию с других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и прочие личные данные.

Банк никогда не спрашивает у клиентов номер карты и CVC-код. В случае сомнений, узнайте у своего банка, действительно ли звонок был совершен его сотрудником.

Не подтверждайте никогда свои денежные переводы, пока вы полностью не уверены, куда пойдут ваши деньги.