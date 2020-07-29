Мошенники продолжают звонить от имени банков: очередной пострадавший лишился 800 евро
Во вторник, 28 июля Нарвскому полицейскому отделению сообщили, что очередной человек попался на уловку мошенника, который представился работником банка.
Как сообщает полиция, пострадавший получил звонок от якобы работника банка, который заявил, что банковским счетом человека воспользовались злоумышленники. У пострадавшего попросили сказать пин-коды от его карты, чтобы "расследовать подозрительные переводы". После чего с банковского счета пострадавшего пропали 818 евро.
Сейчас полиция получает множество сообщений о том, что мошенники звонят с якобы номера поддержки банка и просят предоставить данные банковской карточки – например, сказать находящийся на лицевой стороне номер карты, а также находящийся на обратной стороне трехзначный код, пин-коды и так далее.
По словам ведущего следователя по финансовым и мошенническим преступлениям Пыхьяской префектуры Маарьи Тагу, слова мошенников в каждом конкретном случае могут слегка разниться, однако в целом, беседу начинают под одним и тем же предлогом.
«Людям звонят с телефонного номера банка и говорят, что их карточкой злонамеренно воспользовались. Для выяснения обстоятельств и возвращения денег злоумышленники спрашивают номер карточки клиента и расположенный сзади CVC-код, а также личный код и, в зависимости от обстоятельств, иногда просят войти в банк через Smart-ID. Не исключено, что звонящие могут попросить зайти в интернет-банк и с помощью другого способа аутентификации. В действительности, мошенник таким образом получает доступ к банковскому счету человека и переводит деньги пострадавшего на другой счет», – сказала Тагу. Известно, что мошенники общаются со своими жертвами на русском языке.
Например, недавно позвонивший и представившийся работником банка мошенник сказал пострадавшему, что его счетом воспользовались, и, чтобы избежать попадания денег на счет злоумышленников, банк забронирует несколько сумм из находящихся на счете денег. Доверчивый пострадавший подтвердил с помощью Smart-ID все якобы банком сделанные бронирования.
«Пострадавший понял, что дело не чисто, когда с его счета сняли уже более 18 000 евро. Обычно мошенники пытаются снять со счета все деньги», – сказала ведущий следователь. В настоящее время наибольшая сумма, доставшаяся мошенникам с помощью такой схемы, составляет 21 000 евро.
Полиция напоминает, что в ходе телефонных разговоров банк никогда не спрашивает у клиентов подобные данные и не заходит удаленно в их интернет-банк. «Если вы получите подобный звонок, ни в коем случае не делитесь данными своей банковской карты. Если же вы уже сделали это по ошибке, то обязательно свяжитесь с банком, чтобы он заблокировал вашу карту», – предупреждает Тагу.
Для сохранения своего имущества, следуйте простым советам:
- Не передавайте чужим людям данные своей ID-карты, данные банковской карты, PIN-коды, информацию с других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и прочие личные данные.
- Банк никогда не спрашивает у клиентов номер карты и CVC-код. В случае сомнений, узнайте у своего банка, действительно ли звонок был совершен его сотрудником.
- Не подтверждайте никогда свои денежные переводы, пока вы полностью не уверены, куда пойдут ваши деньги.
Если вы стали жертвой и вам причинен материальный ущерб, то позвоните в банк и закройте свою карту, а также сообщите о произошедшем в полицию.