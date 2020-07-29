Против задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» возбудили дело о подготовке терактов

Как сообщает БелТА, 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны, передает Deutsche Welle.

Агентство утверждает, что группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выехать в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана".

По белорусскому госканалу "Беларусь 1" показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. На оперативных кадрах крупным планом продемонстрировали российские паспорта, кредитные карты, стопки американских долларов, российских и белорусских рублей, а также смартфоны и презервативы.

Российская сторона на сообщения СМИ Белоруссии пока не отреагировала

В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии, в Следственном комитете (СК) страны и в МВД эту информацию не комментируют. На момент публикации этого материала ответ на запрос DW в СК также не поступил. Российские власти на сообщения СМИ Белоруссии пока не отреагировали. Между тем в посольстве РФ в Минске заявили, что не получали от белорусских властей "уведомления о задержании россиян" и "запросили официальную информацию" у компетентных органов Белоруссии.

Между тем авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга" утверждают, что большинство из указанных в перечне имен фигурируют в базе данных сайта "Миротворец". Он публикует информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению составителей, является врагом украинского государства. "Некоторые указаны как сотрудники правоохранительных органов" "Донецкой народной республики" ("ДНР"), - добавляют авторы Telegram-канала.

Лукашенко ранее уже высказывал мнение, что существовал некий "масштабный план дестабилизации Белоруссии". Причем, по словам белорусского президента, "сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белоруссии как с Запада, так и с Востока".

Между тем белорусский портал tut.by в публикации от 12 июня под заголовком "Перед выборами и протестами в Белоруссии всегда появляются "боевики" анализировал несколько сценариев с "неким заговором", в частности, зафиксированных в 2006 и 2010 годах.

В Белоруссии официально нет ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке упоминал частные военные компании. "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны", - утверждал он. По словам белорусского лидера, "это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".

В Белоруссии официально нет частных военных компаний. При этом с 20 августа сотрудники охранной компании "ГардСервис" cмогут носить и применять оружие.

Сообщения о задержаниях поступили за полторы недели до выборов президента страны 9 августа, на которые не были допущены несколько популярных независимых кандидатов. В ходе кампании Лукашенко обвинял соседние государства в организации вбросов фейков. "И из Польши, и из России подкидывают", - говорил он. Пикеты оппозиционных кандидатов собирают в Белоруссии тысячи человек. Так, Светлана Тихановская в ночь на 27 июля провела в Гомеле одну из самых масштабных подобных акций. По различным оценкам, в ней приняли участие от 8 до 10 тыс. человек.

В Белоруссии возбудили дело о подготовке терактов против «бойцов „Вагнера“»

В отношении задержанных граждан России, которых белорусские власти считают причастными к ЧВК Вагнера, возбуждено уголовное дело по статье "подготовка терактов", сообщает в четверг, 30 июля, "Интерфакс-Украина".

"Да, конечно, (возбуждено уголовное дело - ИФ)", - сказал Равков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Комментируя суть обвинения, госсекретарь уточнил: "подготовка террористических актов".

Равков также заявил, что в настоящее время сотрудники силовых структур ведут поиск около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.

"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Белоруссии. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - сказал Равков журналистам.