СМИ Беларуси сообщили о задержании под Минском десятков боевиков ЧВК Вагнера

Как сообщает БелТА, 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны, передает Deutsche Welle.

Агентство утверждает, что группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выехать в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана".

По белорусскому госканалу "Беларусь 1" показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. На оперативных кадрах крупным планом продемонстрировали российские паспорта, кредитные карты, стопки американских долларов, российских и белорусских рублей, а также смартфоны и презервативы.

Российская сторона на сообщения СМИ Беларуси пока не отреагировала

В пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси, в Следственном комитете (СК) страны и в МВД эту информацию не комментируют. На момент публикации этого материала ответ на запрос DW в СК также не поступил. Российские власти на сообщения СМИ Беларуси пока не отреагировали. Между тем в посольстве РФ в Минске заявили, что не получали от белорусских властей "уведомления о задержании россиян" и "запросили официальную информацию" у компетентных органов Беларуси.

Между тем авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга" утверждают, что большинство из указанных в перечне имен фигурируют в базе данных сайта "Миротворец". Он публикует информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению составителей, является врагом украинского государства. "Некоторые указаны как сотрудники правоохранительных органов" "Донецкой народной республики" ("ДНР"), - добавляют авторы Telegram-канала.

Лукашенко ранее уже высказывал мнение, что существовал некий "масштабный план дестабилизации Беларуси". Причем, по словам белорусского президента, "сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси как с Запада, так и с Востока".

Между тем белорусский портал tut.by в публикации от 12 июня под заголовком "Перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются "боевики" анализировал несколько сценариев с "неким заговором", в частности, зафиксированных в 2006 и 2010 годах.

В Беларуси официально нет ЧВК

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке упоминал частные военные компании. "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны", - утверждал он. По словам белорусского лидера, "это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".

В Беларуси официально нет частных военных компаний. При этом с 20 августа сотрудники охранной компании "ГардСервис" cмогут носить и применять оружие.

Сообщения о задержаниях поступили за полторы недели до выборов президента страны 9 августа, на которые не были допущены несколько популярных независимых кандидатов. В ходе кампании Лукашенко обвинял соседние государства в организации вбросов фейков. "И из Польши, и из России подкидывают", - говорил он. Пикеты оппозиционных кандидатов собирают в Беларуси тысячи человек. Так, Светлана Тихановская в ночь на 27 июля провела в Гомеле одну из самых масштабных подобных акций. По различным оценкам, в ней приняли участие от 8 до 10 тыс. человек.