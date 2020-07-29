Галерея ⟩ В ыйсмяэской пятиэтажке прячется пышная четырехкомнатная роскошь

Четырехкомнатная квартира с двумя балконами и баней находится на третьем этаже пятиэтажного дома.

Квартира полностью реновирована. Поменяны электропроводка и радиаторы. На полу - уложенный елочкой натуральный паркет. В прихожей, кухне и ванной на полу плитка. Электроподогрев пола установлен в кухне, ванной и на обоих балконах. В ванной комнате - высококачественная массажная ванна необычного синего оттенка.

ФОТО: KV.EE

Большая часть мебели и портьеры сделаны на заказ в Эстонии или привезены из Италии.

ФОТО: KV.EE

В квартире остается вся мебель, встроенная техника и телевизор. В подвале имеется кладовая, а парковка на территории двора - бесплатная.