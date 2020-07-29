Ср, 29.07.2020
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  • В ыйсмяэской пятиэтажке прячется пышная четырехкомнатная роскошь

Галерея ⟩ В ыйсмяэской пятиэтажке прячется пышная четырехкомнатная роскошь

Квартира с роскошным интерьером в панельном доме спального района - вещь спорная, однако такие квартиры  регулярно появляются в продаже  и находят своего покупателя.  

Четырехкомнатная квартира с двумя балконами и баней находится на третьем этаже пятиэтажного дома. 

Квартира полностью реновирована. Поменяны электропроводка и радиаторы. На полу - уложенный елочкой натуральный паркет. В прихожей, кухне и ванной на полу плитка. Электроподогрев пола установлен в кухне, ванной и на обоих балконах. В ванной комнате - высококачественная массажная ванна необычного синего оттенка. 

ФОТО: KV.EE

Большая часть мебели и портьеры сделаны на заказ в Эстонии или привезены из Италии. 

ФОТО: KV.EE

В квартире остается вся мебель, встроенная техника и телевизор. В подвале имеется кладовая, а парковка на территории двора - бесплатная.  

Подробности о продаже и еще больше фотографий вы найдете на странице портала недвижимости KV.EE.

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