Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок

Расположенный в Таллинне кинотеатр Cinamon Kosmos до сих пор не знает, когда он сможет открыть свои двери.
В конце июня кинотеатр был временно открыт для посетителей, но с начала июля снова закрыл свои двери, передает Rus.ERR.
"Основной причиной этого является кризис на международном кинорынке, который также затрагивает и кинотеатры Эстонии", - сказала руководитель Cinamon Kosmos Татьяна Толстая, отметив, что с марта голливудские киностудии практически приостановили распространение фильмов.
"Большинство премьер были в лучшем случае перенесены на осень, но многие на 2021 год", - добавила она.
"К сожалению, восстановление кинорынка во многом зависит от того, как будет развиваться пандемия коронавируса в США", - сказала Толстая, отметив, что американские и европейские сети кинотеатров хотят открыть свои двери в конце августа.