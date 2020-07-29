Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок

В конце июня кинотеатр был временно открыт для посетителей, но с начала июля снова закрыл свои двери, передает Rus.ERR.

"Основной причиной этого является кризис на международном кинорынке, который также затрагивает и кинотеатры Эстонии", - сказала руководитель Cinamon Kosmos Татьяна Толстая, отметив, что с марта голливудские киностудии практически приостановили распространение фильмов.

"Большинство премьер были в лучшем случае перенесены на осень, но многие на 2021 год", - добавила она.