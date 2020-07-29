ВОЗ не обнаружила во Вьетнаме признаков более опасного вида коронавируса

«Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», - ответил Парк на запрос РБК.

27 июля власти Вьетнама сообщили, что в Дананге и ближайших провинциях произошла вспышка коронавируса, который мог проникнуть в центральный регион Вьетнама из-за въезда нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса. Местные медики заявили, что новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Несколько пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 27 июля в Дананге ввели обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно введен запрет на все массовые мероприятия, до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны. Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой заболевания, а также соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.