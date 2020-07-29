С субботы в Литве обязательны маски в магазинах и общественном транспорте

"Ситуация как в Литве, так и во всем мире ухудшается, количество заболеваний растет, с целью защиты нашей экономики, мы посылаем сигнал о том, что мы не будем закрывать (учреждения бизнеса), мы попросим и потребуем от общества носить маски", – заявил на совещании правительства министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, замещающий находящегося в отпуске министра здравоохранения.

"Мы просим общественность носить маски в закрытых помещениях, включая места торговли и предоставления услуг, в общественном транспорте", – заявил Янкявичюс.

Он отметил, что суббота намечена как дата для того, чтобы бизнес и люди успели подготовиться, однако маски рекомендуется начать носить уже сейчас.

"И сейчас эта рекомендация действует, мы еще можем ее усилить и акцентировать – уже с сегодняшнего дня настоятельно рекомендуем носить маски", – сказал Янкявичюс.

Позднее на пресс-конференции министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий находящегося в отпуске премьера, подтвердил, что для ношения масок будут применяться два исключения – они не будут обязательными в помещениях общественного питания и на культурных, а также на спортивных мероприятиях.