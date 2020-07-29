Галерея ⟩ Начался хадж, который в этом году особенный из-за пандемии

В Саудовской Аравии во вторник, 28 июля начался хадж - паломничество мусульман в Мекку, в котором в этом году из-за пандемии коронавируса смогут принять участие лишь около тысячи человек.
В этом году паломников обязали постоянно носить маски, им измеряют температуру, а также тестируют на коронавирус.
В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн паломников.
В последние две недели июля в Саудовской Аравии ежедневно фиксируется около одной-двух тысяч новых случаев COVID-19.
В середине июня в стране был пик заболеваемости, когда ежедневно диагностировалась около четырех тысяч новых случаев.