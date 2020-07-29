Полиция просит помощи: в Таллинне пропали мать с сыном

Рост Аэт - примерно 158-160 см, у нее темно-красные волосы и худощавое телосложение. Она носит очки. Когда Аэт уходила из дома, у нее была с собой сумка через плечо с леопардовым узором. Ее сын Райнер также худощавого телосложения, у него короткие темно-коричные волосы, он носит очки. Когда он уходил из дома, на нем были синие кроссовки и с собой - черная ветровка.