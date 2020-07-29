Полиция просит помощи: в Таллинне пропали мать с сыном

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 41-летней Аэт и ее сына, которые 28 июля ушли из своего дома в Таллинне.
Рост Аэт - примерно 158-160 см, у нее темно-красные волосы и худощавое телосложение. Она носит очки. Когда Аэт уходила из дома, у нее была с собой сумка через плечо с леопардовым узором. Ее сын Райнер также худощавого телосложения, у него короткие темно-коричные волосы, он носит очки. Когда он уходил из дома, на нем были синие кроссовки и с собой - черная ветровка.
На обоих могут быть кепки камуфляжной окраски.
У Аэт и Райнера с собой документы и мобильный телефон, который сейчас выключен.
Полиция просит всех, кто видел Аэт и Райнера или обладает информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.