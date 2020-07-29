США выведет из Германии 12 000 военных: часть, возможно, направят в страны Балтии

Согласно плану, 6,4 тысяч военных вернутся на родину, а 5,6 тысяч перебазируются в другие страны Европы.

Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии. Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил план вывода части американских войск из Германии. Тогда сообщалось, что из Германии будет выведено 9,5 тысячи военнослужащих США.

На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет 35 тысяч военных.