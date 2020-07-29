Галерея ⟩ На улице Вольта обнаружено смертельное отравляющее вещество в большом количестве

Сегодня главный инспектор осмотрел здание. Действительно в шкафах комнат, расположенных в отдельном крыле дома, было обнаружено много оранжевых коробок и ампул с химикатами в картонных футлярах. Часть из них были открыты и лежали на столах в отдельных комнатах.

«До пожара входы в здание были закрыты, но спасатели, которые после работ по тушению осуществляли обход помещений и инспектировали возможные очаги возгорания, были вынуждены открыть двери пристройки. Там спасателям попались на глаза использовавшиеся в советское время в гражданской обороне средства индивидуальной защиты и ампулы химикатов, на которых был написан «иприт»», - объяснил Бойцов.

«Сейчас двери снова заперты, но в горевшее здание все равно можно проникнуть, что представляет опасность. Особенно если молодежь решит ознакомиться с содержанием ампул. Поиск в Google показывает, что иприт является токсичным химическим оружием, оружием массового уничтожения, которое использовалось во время Первой мировой войны и позже. Иприт вызывает повреждения, например, волдыри при попадании на кожу. Раны очень плохо заживают. Я не специалист, но у меня есть основание полагать, что речь идет о крайне опасной жидкости», - сказал Бойцов.

По словам владельца недвижимости, у здания видели молодежную компанию, которая рисовала граффити на стенах и которая может быть причастна к пожару. Камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижения молодых людей по территории этого объекта недвижимости.

Муниципальная полиция пообщалась со специалистами Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, которые подтвердили опасность жидкости и готовы дать владельцу здания инструкцию, как безопасно избавиться от токсичных веществ.