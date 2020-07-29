Департамент здоровья планирует оштрафовать гулявшего по Нарве нарушителя режима самоизоляции

"Ему дали четкое распоряжение оставаться в самоизоляции, так как он был в тесном контакте с зараженным человеком", - сказала Кингсепп, уточнив, что Департамент здоровья рассматривает возможность оштрафовать его.

Штрафовать инфицированного человека из Тарту не планируют, так как изначально врач поставил ему диагноз ангина. "У него были нетипичные симптомы. Он думал, что это не инфекционное заболевание, хотя и ангина может быть заразной", - отметила Кингсепп.