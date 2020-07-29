Фото ⟩ Служебные собаки Рэй, Евра и Фифа напоминают правила безопасного похода в лес

Рэй и Евра облачились в яркие жилетки, которые хорошо заметны в лесу. Одежда и обувь должна быть по погоде, желательно с длинными рукавами.

При себе надо иметь воду и немного еду, чтобы подкрепиться, если иссякнут силы.

Фифа рекомендует обязательно взять с собой полностью заряженный телефон и сразу же_ без стеснения позвонить на номер 112, если поймете, что вы не можете самостоятельно выйти из леса.

Служебный пес ФОТО: PPA

Не надо тратить время и силы на то, чтобы пытаться выйти самостоятельно, если вы не знаете, где находитесь - очень важно сообщить о том, что нужна помощь, до темноты. Не тратьте зарядку телефона для разговора с друзьями и близкими - были случаи, когда человек не сообщает о том, что заблудился, на 112, а звонит семье или даже работодателю. Чем быстрее вы сообщите на 112 о себе, тем быстрее начнутся поиски.

Идя в лес:

Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться.

Возьмите с собой фонарик и спички.

Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства.

Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани.

Служебный пес ФОТО: PPA

Если вы заблудились:

Позвоните по экстренному номеру 112. Для звонка не нужно иметь разговорное время – звонок в Центр тревоги бесплатный.

Если телефон показывает, что вы находитесь вне зоны сети, вытащите SIM карту из своего телефона. Таким образом, телефон сам найдет ближайшего телефонного оператора.

Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти.