Придорожные манекены пугают людей и доставляют хлопоты полицейским

Последнее подобное сообщение поступило сегодня. «Получили звонок, в котором человек сообщал, что в деревне Кяэпа, у дороги очередное "произведение искусства", где человек убегает от медведя. Прохожему данное явление показалось странным, и он решил уведомить полицейских», - сообщает пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Ранее приходили сообщения о человеке, который сбегает от медведя, пытаясь забраться на дерево в волости Муствеэ.

Полиция советует авторам проекта подумать над тем, какое влияние могут оказать такие «картины» на людей, потому что издалека может показаться, что помощь нужна живым людям. Полиция подчеркивает, что они не против искусства и не запрещают его, но советуют не пугать других людей.

«Вчера поступил вызов, что в Камбья у дороги на обочине лежит человек с велосипедом. Позвонившие сказали, что боятся подходить ближе, потому что кажется, что человек уже не дышит. Прибывший на место патруль выяснил, что это манекен. На шоссе Тарту-Вильянди было то же самое, только там велосипедист въехал в дерево», - объясняет Вирк.

По словам полиции о своих подозрениях нужно сообщать, те, кто позвонил на номер 112 всё сделали верно.

«К счастью, мы выяснили, что помощь не была никому нужна. Надеемся, что в следующий раз, когда на обочине будет лежать живой человек, люди не пройдут мимо, подумав, что это очередная кукла и шутка».