Жуткие события в Риге: невыносимый трупный запах в подъезде и кровь с потолка

В конце июня жители многоквартирного дома начали чувствовать неприятный запах, который с каждым днем ​​становился все сильнее. Оказывалось, что запах исходит из квартиры на пятом этаже, где повесился человек. Инна, владелица соседней квартиры, рассказала, что об ужасном инциденте узнала от своих квартирантов, которые без предупреждения объявили, что съезжают из квартиры, потому что не могут терпеть вонь. Инна рассказала, что в ее квартире находиться было просто невозможно - запах из квартиры соседа проник через общую вентиляцию.

Другие жильцы дома о произошедшем узнали только тогда, когда в квартире этажом ниже с потолка стала течь красная жидкость, которая оказалась кровью.

Санита, проживающая на пятом этаже, рассказала журналистам Bez Tabu, что после произошедшего сосед немедленно вызвал полицию, скорую помощь и спасателей, которые проникли в квартиру.

ФОТО: Кадр видео Bez Tabu

Выяснилось, что там повесился владелец квартиры. Его тело в таком состоянии провисело продолжительное время, в том числе в жаркие летние дни.

Представители Госполиции подтвердили, что 28 июня был начат уголовный процесс о факте обнаружения в квартире тела мужчины, о случившемся сообщили родственникам умершего.

Жители дома просят дезинфекции места происшествия, Госполиция порекомендовала обратиться им в домоуправление. В свою очередь в Инспекции здравоохранения указали, что в этом случае нужно обращаться к родственникам покойного и просить их как можно скорее убрать место происшествия.

В Rīgas namu pārvaldnieks ответили журналистам, что им не удалось связаться с родственниками умершего потому, что их контактная информация известна лишь правоохранительным органам.

Видео: Сюжет Bez Tabu