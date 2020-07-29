Elron подумывает брать дополнительную плату с велосипедистов

В компании Elron утверждают, что после первой волны коронавируса пассажиров в поездах стало меньше, зато чаще стали брать с собой велосипеды, пишет Rus.ERR.
Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго отмечает, что в час пик Elron старается отправлять более длинные поезда. Особенно тяжело летом в вагоне-С, куда должны помещаться велосипеды, коляски и домашние животные. Пока для велосипедов не нужны билеты, но Конго не исключает, что они могут появиться.
По словам Конго, хотя количество пассажиров последнее время растет, люди все же перемещаются на поездах меньше, чем до коронакризиса.