Elron подумывает брать дополнительную плату с велосипедистов

Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго отмечает, что в час пик Elron старается отправлять более длинные поезда. Особенно тяжело летом в вагоне-С, куда должны помещаться велосипеды, коляски и домашние животные. Пока для велосипедов не нужны билеты, но Конго не исключает, что они могут появиться.