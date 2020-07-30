Финляндия начнет проверять туристов в аэропорту и морских портах на коронавирус

Финляндия в ближайшее время начнет проверять на коронавирус прибывающих в страну туристов. В аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также в морских портах людей с симптомами коронавируса будут направлять на тесты. Это же касается пассажиров, которые оказались подверженными риску заражения, сообщает YLE.
По информации портала, данные меры могут быть введены в действие уже в ближайшие выходные.
Здравоохранительные органы города Вантаа совместно с компанией управления аэропортами Finavia ставят цель остановить распространение болезни активными мерами в местах прибытия пассажиров.
Finavia будет распространять в аэропорту материалы, касающиеся коронавируса. В частности, речь идет об анкете с вопросами о самочувствии человека, прибывшего в Финляндию.
В аэропорту будут проверять только тех людей, которые были подвержены риску заразиться в стране отправления, или же в пути.
Аналогичные меры планируется ввести в действие в столичных морских портах, куда прибывают пассажирские лайнеры.