Финляндия начнет проверять туристов в аэропорту и морских портах на коронавирус

Финляндия в ближайшее время начнет проверять на коронавирус прибывающих в страну туристов. В аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также в морских портах людей с симптомами коронавируса будут направлять на тесты. Это же касается пассажиров, которые оказались подверженными риску заражения, сообщает YLE.