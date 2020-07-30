Таллиннскому аэропорту пришлось умерить оптимизм: восстановление маршрутов займет больше времени

«Мы видим, что восстановление воздушного движения до уровня 2019 года займет больше времени, чем мы изначально думали. Определенно через пару лет», - сказала специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте.

Еще в начале июня аэропорт давал очень смелые прогнозы. Интерес авиакомпаний к открытию маршрутов был очень высоким, и в аэропорту надеялись, что доверие пассажиров и желание путешествовать вернутся на прежний уровень. К августу число линий должно было увеличиться до 30, что ненамного ниже предпандемического уровня.

Сегодня из Таллинна можно летать в 19 пунктов назначения по всей Европе, на этой неделе будут добавлены еще четыре пункта назначения. В то же время, маршруты в испанские города Малага и Жирона отпадают, так как Испания, по решению правительства, является страной, в которую не разрешат летать напрямую до конца августа. «Если позволит эпидемиологическая ситуация, в августе также будут открыты маршруты в Стамбул, Москву, Брюссель и Стокгольм», - отметила Калласте.

Если нельзя напрямую, пойдем в обход

Однако Стокгольм и Москва тоже под вопросом. По словам Калласте, запрет на полеты в эти города был продлен в начале недели, но в то же время он пересматривается каждую пятницу. Она выразила надежду, что, поскольку кривая распространения инфекции в Швеции снижается, с 23 августа снова можно будет летать туда. Поживем-увидим.

Если все пойдет не так хорошо, и эти города все же придется исключить , в августе Таллинн будет связан с 25 пунктами назначения. Это, конечно, при условии, что запланированные на данный момент маршруты смогут открыться и ситуация в стране назначения не ухудшится. «Так что, действительно, 30-и направлений в августе мы, вероятно, не достигнем», - признала Калласте.

Однако она обратила внимание на том, что даже во время чрезвычайной ситуации движение в Таллинском аэропорту не упало до нуля. «Люди по-прежнему летают. Кроме того, необходимо было обеспечить безопасное возвращение эстонцев домой во время чрезвычайного положения», - отметила она.

Если в июне через наш аэропорт прошло только 25 000 человек (всего 8 процентов от аналогичного месяца прошлого года), то в июле уже было более 65 000 пассажиров. По сравнению с июлем 2019 года, который был рекордным месяцем за всю историю, это только пятая часть.

По словам Калласте, очевидно, что вирусы и вызываемые ими заболевания никуда не исчезают, поэтому важно научиться жить с ними, а также путешествовать с ними. «Однако сегодня это также возлагает большую ответственность на пассажира. Важно делать домашнюю работу, знакомиться с ограничениями и правилами страны назначения и соблюдать основные правила гигиены», - отметила она.

Как аэропорт прокомментирует ограничения на полеты, введенные правительством в начале недели? По словам Калласте, с одной стороны, они понятны, потому что это необходимо для защиты жизни и здоровья людей. «В то же время известно, что если нет прямых рейсов в любую точку, через самые важные узловые пункты можно летать почти куда угодно», - сказала она.

Восстановение будет долгим и болезненным

Bloomberg вчера написал, что ожидания международных авиакомпаний не оправдались, потому что об ожидаемом восстановлении авиапассажиров не идет и речи. Представитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявил, что восстановление до прежнего уровня до 2024 года весьма маловероятно.

«Спрос на авиарейсы и обороты растут не так быстро, как ожидалось, а это значит, что авиакомпании сжигают деньги», - сказал главный экономист IATA Брайан Пирс. Хотя авиакомпании надеялись заработать в летние месяцы и возить туристов в отпуска, этого не произошло, поскольку в таких странах, как Франция и Испания, наблюдается рост коронавирусных инфекций. Количество бизнес-путешественников также не восстановилось.

Великобритания и Германия, к примеру, вновь ввели правила карантина для путешественников из Испании, чтобы снизить риск распространения вируса. Это, в свою очередь, означает новый удар по авиакомпаниям.