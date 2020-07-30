Коронабеглецы рискуют спровоцировать в Эстонии вторую волну Covid-19

Профессор вирусологии и микробиологии и глава правительственного научного совета по контролю Covid-19 Ирья Лутсар рассказала Postimees, что предсказать это трудно, потому что все зависит от человека.

"На самом деле, я не хочу давать число, я думаю, одного или двух достаточно», - сказала Лутсар. - Не существует такого правила, чтобы десяти коронапозитивным людям разрешалось свободно перемещаться, а одиннадцатому уже не позволялось".

Слишком оживленная социальная жизнь

Лутсар отметила, что многое зависит от обстоятельств. Например, она упомянула, что, если человек, зараженный коронавирусом и осведомленный о нем, перемещается по открытой местности где-нибудь в Хаанья, он вряд ли кого-нибудь заразит. «Но если он в ночном клубе, то оттуда выйдет уже довольно много больных. Если он находится в месте, где люди очень близко друг к другу в помещении, то там определенно более восприимчивых к вирусу людей больше, чем на улице», - сказала Лутсар.

Комментируя случай с заразившим других людей инфицированным в Тарту, а также поведение семьи из Йыхви, которая водила ребенка в детский сад, ожидая результатов анализа, а позже оказалось, что ответ положительный, Лутсар говорит, что не может понять, почему они передвигались по городу. «Если есть сомнения, берется тест, ответ придет в течение 24 часов - в течение этого времени человек никуда не должен идти, даже на работу», - сказала профессор.

По словам Кристы Фишер, члена правительственного научно-исследовательского совета Covid-19 и профессора математической статистики Тартуского университета, насколько сильно вирус передастся дальше зависит также от того, в какой степени эпидемиологи Департамента здоровья смогут обнаружить вирус. «Проблема начинается, когда слишком много активных коммуникаторов, которые уже смогли запустить несколько цепочек инфекции. То есть, когда Департамента здоровья больше не успевает с этим справляться», - объяснила Фишер.

Ей также сложно сказать, сколько коронабеглецов нужно, чтобы вызвать вторую волну. Они привела в качестве примера, что если есть десять положительных результатов, но круг их общения узок, и они заражают только трех человек, ситуация еще может быть взята под контроль. «Но если человек активно вступает в контакты, тогда все сложнее», - сказала Фишер.

Солидный штраф

Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн напоминает людям, что, хотя распространение коронавируса в Эстонии в настоящее время низкое, и каждый день происходит лишь несколько новых случаев, при появлении симптомов следует оставаться дома и обращаться к своему семейному врачу. «Осознанно и намеренно перемещаться как носитель вируса недопустимо, так как это ставит под угрозу здоровье и жизнь многих людей и может спровоцировать новую вспышку», - сказала она.