Далеко ли Хабаровск от Эстонии?

Соответственно – для тех жителей Эстонии, которые привыкли получать новости из российских телеканалов, хабаровских протестов просто не существует. Да, о них сообщают некоторые информационные сайты, но «мало ли чего пишут в интернете». Ведь по телевизору не показали – а значит, на это можно не обращать внимания.

Потребители российской информационно-пропагандистской продукции добровольно загоняют себя в новостной вакуум. И с психологической точки зрения это понятно. Потому что, если начать непредвзято размышлять о хабаровских протестах, в итоге у тех, кто доверяет российским телеканалам, может рухнуть вся картина мира.

Главный тезис этой телепропаганды: Россия – это великая единая страна с гениально мудрой кремлевской властью. Там не существует никаких проблем, и вообще, Россия – это едва ли не земной рай в окружении тотально кризисного мира. Это фактически ремейк советской телепропаганды начала 1980-х годов – но в отличие от той эпохи, сегодня такая картинка многим очень нравится.

Некоторые «российские патриоты в Эстонии» охотно повторяют этот вброс, так им информационно комфортнее.

Хабаровские события напрочь ломают эту идиллию. Оказывается, люди могут выбрать своим губернатором совсем не того человека, которого им назначил Кремль. А когда кремлевская власть его арестует и пришлет нового назначенца – они выйдут протестовать на улицы. Так что же получается – Кремль не всегда прав? И у тех, кто об этом задумается – неизбежно начнется слом шаблонов…

Уже появилась непременная в таких случаях конспирология. В российских околовластных медиа стали утверждать, будто многотысячные хабаровские протесты «инспирированы из-за рубежа». И некоторые «российские патриоты в Эстонии» охотно повторяют этот вброс, так им информационно комфортнее.

На деле же мы здесь наблюдаем химически чистую русофобию, в которой эти деятели любят обвинять кого угодно. Значит, русские жители Хабаровского края – настолько «недочеловеки», что не могут защищать свои гражданские права без какого-то внешнего управления?

Российская пропаганда в данном случае разбилась о региональное многообразие. Вдруг оказалось, что Хабаровский край – это не просто «дальняя провинция империи», но самостоятельно мыслящий регион, жители которого обладают особой идентичностью и выходят на улицы со своими краевыми флагами. И если признать, что особой идентичностью обладают все российские регионы, кремлевско-останкинская унитарная пропаганда просто посыплется…

Поэтому о хабаровских событиях российские и пророссийские медиа предпочитают молчать. Потому что очень опасаются посеять у своих зрителей и читателей неудобные вопросы.

А может быть, кто-то в поисках ответов придет к парадоксальному выводу – и вспомнит события в Эстонии 30-летней давности? Когда местные жители также стали поднимать свой флаг и требовать республиканского самоуправления. И с тех пор в стране, независимой от империи, просто не может быть никаких «обнуленных» несменяемых президентов. Может быть, те, кто этого не понял до сих пор, начнут, наконец, это ценить?