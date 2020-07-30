В Харьюмаа в съехавшем с дороги автомобиле Lexus пострадали два человека

По данным Департамента полиции и погранохраны, авария произошла в 4:20 в волости Сауэ на 28-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла, где Lexus GS300, за рулем которого находилась 29-летняя женщина, съехал с дороги влево на разделительную полосу.