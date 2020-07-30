В Харьюмаа в съехавшем с дороги автомобиле Lexus пострадали два человека

В среду в Харьюмаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы, когда автомобиль Lexus съехал с проезжей части дороги, пишет Postimees.
По данным Департамента полиции и погранохраны, авария произошла в 4:20 в волости Сауэ на 28-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла, где Lexus GS300, за рулем которого находилась 29-летняя женщина, съехал с дороги влево на разделительную полосу.
На разделительной полосе автомобиль врезался в дорожные заграждения, дорожные знаки и электрические щиты. Водителя и пассажира, 37-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую областную больницу.