Государство выделяет железнодорожной компании почти 22 млн евро

Cегодня правительство Эстонии примет решение об увеличении уставного капитала акционерного общества Operail на 21,92 миллиона евро, пишет Postimees.
Согласно проекту, компании Operail необходим дополнительный вклад в уставный капитал для финансирования роста компании, удовлетворения дивидендных ожиданий владельца и поддержания устойчивой структуры капитала.
Operail - это принадлежащая Эстонскому государству железнодорожная компания, основными направлениями деятельности которой являются грузовые перевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава. В компании работает почти 650 человек.
Помимо материнской компании, в концерн Operail входят компании по аренде вагонов AS Operail Leasing и Operail Leasing Finland Oy и финская железнодорожная транспортная компания Operail Finland Oy.