Государство выделяет железнодорожной компании почти 22 млн евро

Согласно проекту, компании Operail необходим дополнительный вклад в уставный капитал для финансирования роста компании, удовлетворения дивидендных ожиданий владельца и поддержания устойчивой структуры капитала.

Operail - это принадлежащая Эстонскому государству железнодорожная компания, основными направлениями деятельности которой являются грузовые перевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава. В компании работает почти 650 человек.