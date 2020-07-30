Ландшафтный архитектор о тонкостях стрижки газона

Направление кошения

Регулярное кошение травы крайне важно для здоровья газона, пишет marthastewart.com. По словам ландшафтного архитектора, направление кошения не менее важно. Эксперт рекомендует каждый раз менять траекторию скашивания. При постоянном скашивании газона под одним углом клетки травы начинают расти в направлении, противоположном стрижке. Таким образом, лезвия косилки больше не захватывают стебли травы, а лишь скользят по ним.

Высота травы

Палящее летнее солнце может быстро сжечь газон, трава на котором была слишком короткой. По словам Морелло, высота идеального газона составляет от 6,5 до 7,5 сантиметров. Скошенная трава - это очень хорошая мульча, поэтому оставьте ее на газоне.

Когда косить газон?

Составьте регулярный график кошения и придерживайтесь его. Косите газон либо утром, когда роса уже подсохла, либо вечером, когда солнечный свет менее интенсивен.