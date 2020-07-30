Чт, 30.07.2020
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Рейтинги: Партия реформ еще больше упрочила лидирующую позицию

Председатель Партии реформ Кая Каллас.

ФОТО: Tairo Lutter

Партия реформ в последние недели наращивала популярность, и, согласно опросу, проведенному фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований,  отрыв от  занимающей второе место Центристской партии уже составляет 9%.

Если в конце мая Партия реформ опережала Центристскую на 3,6 процента, то согласно последнему исследованию, отрыв от Центристской партией теперь уже достиг девяти процентов.

Центристскую партию поддерживает на 7 процентов избирателей больше, чем Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге, ее поддерживает 32,4 процента избирателей, Центристскую партию поддерживает 23,4 процента опрошенных,  EKRE 16,4 процента.

Опрос был проведен в период с 29 июня по 28 июля, опрошен был в общей сложности 4 001 эстонский гражданин избирательного возраста. 

За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,2 процента респондентов, за "Eesti 200"  - 7,7, за "Отечество" - 5,7 процента респондентов. 

Правящую коалицию поддерживает 45,5 процента, а оппозицию - 41,6 процента опрошенных. 

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