Рейтинги: Партия реформ еще больше упрочила лидирующую позицию

Если в конце мая Партия реформ опережала Центристскую на 3,6 процента, то согласно последнему исследованию, отрыв от Центристской партией теперь уже достиг девяти процентов.

Центристскую партию поддерживает на 7 процентов избирателей больше, чем Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге, ее поддерживает 32,4 процента избирателей, Центристскую партию поддерживает 23,4 процента опрошенных, EKRE 16,4 процента.

Опрос был проведен в период с 29 июня по 28 июля, опрошен был в общей сложности 4 001 эстонский гражданин избирательного возраста.

За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,2 процента респондентов, за "Eesti 200" - 7,7, за "Отечество" - 5,7 процента респондентов.