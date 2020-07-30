Мистика: на одной из улиц в Ласнамяэ ржавый автобус спровоцировал восстание машин

Недавно инспекторы Муниципальной полиции (МуПо) в Ласнамяэ получили звонок от обеспокоенного жителя улицы Синимяэ, который пожаловался, что на участке дороги между двумя домами у автомобилей перестают работать сигнализации, двери не запираются, а двигатели машин более нового типа не запускаются. Проблема существует уже два месяца и никто не понимает, как такое возможно. Больше всего хлопот было именно с автомобилями нового типа.

Отправившиеся на место инспекторы заглушили двигатель своего автомобиля, а когда попытались вновь запустить его, фокус не удался. Также перестала работать сигнализация. К счастью, машина была нового типа и компьютерная система выдала следующее сообщение: для возобновления работы двигателя нажмите кнопку запуска с помощью ключа. Благодаря этому автомобиль удалось завести, а при основательном изучении окрестностей удалось установить, что эта мистика наблюдается в радиусе 50 метров.

После консультации с различными подразделениями полиции, на место прибыли эксперты радиосвязи, которые выяснили, что сбой провоцирует старый автобус.

Главный инспектор МуПо в Ласнамяэ Шахрияр Абдуллаев связался с владельцем автобуса, который подтвердил, что помимо нескольких других неисправностей, барахлит и сигнализация.

«Исходившие от вышедшей из строя сигнализации радиоволны приводили к сбою и блокировали автомобильные системы машин между двумя домами. Мы поговорили с шестью-семью владельцами, которые в течение двух месяцев столкнулись с такой проблемой», - объяснил Абдуллаев.

Точно такая же ситуация имела место около двух лет назад, но тогда она каким-то чудесным образом сама разрешилась. «Для нас нынешняя ситуация разрешилась вдвойне хорошо — владелец убрал оттуда свой старый автобус и мы избавились от еще одного драндулета, долгое время стоявшего на одном месте. А владельцы автомобилей получили дополнительное парковочное место, что очень ценно для Ласнамяэ», - добавил он.