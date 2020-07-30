Латвия получила еще одно разрешение на госпомощь, Эстония все еще стоит в очереди за миллионами

В начале июля Латвия получила дотацию в размере 250 млн евро для авиакомпании airBaltic, и недавно было объявлено, что Европейская комиссия также предоставит нашим южным соседям 19 млн евро для развития туристического сектора и организации мероприятий.

Эстония все еще ждет 30 миллионов поддержки для Nordica. Почему латыши это получают, а мы нет? У нас хуже отношения с Европейской комиссией, чем у южных соседей? Это категорически отрицает руководитель отдела коммуникаций эстонского представительства Еврокомиссии Ханна Хинрикус.

«Отношения точно не плохие», - заверила она. Скорее, дело в том, что процессы долгие и требующие оформления большого количеств абумаг. Кроме того, от ходатаев просят исправлений и разъяснений. Хинрикус прогнозирует, что решение о разрешении будет принято со дня на день. Советник Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо также был полон надежд и добавил, что авиация является одним из самых сложных направлений, поскольку она работает в рыночных условиях.

«Не всо всех секторах все так сложно с государственной помощью, - пояснил Аудо. - В железнодорожном секторе, например, совершенно обычное дело, когда страны субсидируют. По этой причине денежные вливания в Eesti Raudtee и Operail не требуют разрешения на получение государственной помощи от Европейской комиссии».

В настоящее время Европейская комиссия наводнена запросами о помощи от стран, и нельзя сказать, что Эстония вообще ничего не получила оттуда. На веб-сайте учреждения можно прочитать, что за последнее время нам было дано несколько разрешений о распределении государственной помощи.

Например, в конце апреля был утвержден пакет на 75,5 миллиона евро, чтобы Эстония могла поддерживать компании во время коронавируса. Кроме того, можно упомянуть программы KredEx и Фонда развития села. Последнее положительное решение датируется началом июля, когда государству разрешили предоставить дополнительную помощь в размере 20 миллионов евро судоходным компаниям.

Правда, в случае трех заявлений страна все еще ждет ответа от Европейской комиссии. По данным Министерства финансов, это кризисная помощь Nordica, внесение поправок в Закон о рынке электроэнергии и поддержка международных пассажирских судоходных перевозок.

По словам Аудо, Эстония знакома с cообщением Латвии о том, что будет составлен пакет поддержки туризма стоимостью 19 миллионов евро, который предоставит невозмещаемую помощь в размере до 800 000 евро на компанию или до 30 процентов от суммы, выплаченной в качестве социального налога в прошлом году.

«Это похоже на поддержку эстонского государства, которую мы оказали туристическим компаниям во время кризиса, то есть это частичная компенсация за потерянный товарооборот».

По словам Аудо, в настоящее время ведутся дискуссии о том, как направить баланс поддержки кризиса тем компаниям, которые оказались за бортом первой поддержки - независимо от того, не соответствовали ли они целевой группе или же критерии были подоходящими. «Мы также хотим привлечь предпринимателей, чей бизнес в первую очередь направлен на обслуживание иностранных туристов», - добавил Аудо.

В то же время туристические компании очень критически относятся к нынешней государственной помощи. Например, глава Wris Reisibüroo Айли Кягу заявила, что в случае с мерой KredEx невозможно говорить о поддержке, это был скорее экспресс-заем.

"До 15 июня можно было подать заявку на кредит от KredEx под 6%, обеспеченный личной гарантией и не более десяти процентов от суммы кредита. На практике это означает, что это так называемый быстрый кредит, на котором государство хочет заработать шесть процентов. Грустно отметить, что такой кредит называется государственной помощью", - считает Кягу.