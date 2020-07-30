Константин Пятс в 1934 году: правильно ли поступил глава государства и было ли это государственным переворотом?

Валге: Нарушение Конституции – тоже политический выбор. Конституция явно была нарушена. Оборонное положение не означает, что немедленно возникает легальный авторитарный порядок. Откладывать выборы – все-таки очень сомнительно, поскольку во время предшествующих оборонных положений такого шага не предпринимали. Во время него даже проводили референдум – голосование по Конституции в октябре 1933 года проходило ведь именно в условиях оборонного положения. Бывало оборонное положение в Таллинне и восточных регионах Эстонии, но выборы все же проходили. Те вещи, которые вы упоминаете, - эстонизация имен, развитие государства – конечно, хороши, но нет никаких причин полагать, что без Пятс этого бы не было сделано. В 1934 году было уничтожено доверие эстонского народа к себе. Новая Конституция был принята с большим воодушевлением. То, что она не осталась действовать, повлекло за собой большой разочарование в государстве.

Веллисте: Эстонское общество не было во времена Пятса разочарованным и удрученным. Студентом я разговаривал с десятью людьми, жившими при Пятсе, все они описывают это время совершенно положительно. Эта цензура раздражала узкий круг интересующихся политикой. Обычного жителя Эстонии эти ограничения совсем не беспокоили.

Валге: Впоследствии времена Пятса действительно оценивали положительно, но ишь потому, что последовавшие за ним времена оккупации, было намного хуже. Человеку вообще свойственно вспоминать времена молодости более положительно. Но автократия всегда плоха, даже тогда, когда это время вспоминают положительно.

Веллисте: Умеренный и цивилизованный авторитаризм может быть намного лучше, чем немощная и убогая демократия. Народ сказал, что устал от этого торга за корову.

Валге: С этим никак нельзя согласиться. В двадцатые годы были проведены мощные реформы, в том числе самая радикальная в Европе земельная реформа. Это понятие торга за корову вошло в обиход лишь в 1930-е годы.

Комментарий Эстонского общества дебатов

Предпосылкой четкой и содержательной дискуссии является формулировка одинаково понимаемого критерия.

Критерий означает фокус дискуссии, по сути, то, что необходимо доказать в ходе дискуссии. В этих дебатах он отсутствует, поэтому обсуждение местами запутанно. Во вступлении исходя из темы очерчивается период времени, по которому оценивается поведение Пятса, но остается без внимания тот факт, с чьей перспективы мы должны оценивать его поведение. Вел ли себя Пятс правильно с точки зрения его собственного благополучия, тогдашнего эстонского народа или благополучия нынешнего эстонского государства?

Что касается того, совершил ли Пятс, скорее, «конституционный переворот» или «госпереворот, дискуссии придало бы больше ясности, если бы была процитирована какой-нибудь статья Конституции.

Остается непонятным, когда народ достаточно зрел для демократии. Если верные действия всегда означали бы законопослушное поведение, то занять позицию было бы проще, но к концу беседы кажется, скорее, что действия Пятса можно назвать государственным переворотом.

Сийм Курвитс