Ложная тревога: геологоразведка нового ласнамяэского карьера отменяется

"К сожалению, я не могу согласиться с тем, чтобы нашим соседом стал карьер, который изменит ценность нашей недвижимости и условия жизни и работы", - пишет Меэлис Лонн, владелец недвижимости на Петербургском шоссе, 90g и 92b.

“Не вижу ни одной причины, зачем в 2020 году там нужно строить карьер... Да, нам нужны строительные материалы, но они еще не закончились, и не нужно планировать строительство карьера в городской черте”, - значится в письме.

Переславший в редакцию эту переписку анонимный член инициативной группы задается вопросом: как жители Ласнамяэ относятся к новому карьеру, почему их не спрашивают и не информируют?

Cпециалист Департамента окружающей среды по полезным ископаемым Мооника Аунпуу в ответ на запрос Rus.Postimees сообщила, что утверждение о том, что относительно разработки нового карьера Вяо не спрашивалось мнение соседей, не соответствует действительности.

"30 июня 2020 года все граничащие соседи были уведомлены об обработке заявки на разрешение на геологическую разведку Väo XII", - сообщила она.

Поскольку никаких разработок там в данный момент не ведется, ни о каких связанных с разработками рисках говорить не приходится, заверила чиновник департамента.

Она подтвердила, что 1 июня 2020 года паевое товарищество EMG Arendus OÜ, действительно подало в Департамент окружающей среды заявку на получение разрешения на геологическую разведку для района Väo XII, а 19 июня - пересмотренную заявку. Однако уже 27 июля 2020 года EMG Arendus объявила, что отзывает заявку на разрешение на разведку Väo XII.

Целью потенциальной геологической разведки было определить условия, состав и технологические свойства природных месторождений, включая минеральные ресурсы, путем бурения скважин. Одна часть исследования должна была определить гидрологические условия области исследования и ее окрестностей.

Изучаемым минеральным ресурсом был строительный известняк. В ходе разведки планировалось пробурить до 15 скважин и создать до 5 разведочных полостей с глубиной разведки до 30 м. Кроме того, были запланированы измерения уровня воды, пробная откачка, лабораторные испытания, топогеодезическая съемка, измерения уровня воды и другие тестовые работы.

13 июля 2020 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сообщил, что не поступало никаких возражений против заявки на разрешение на геологическую разведку в районе исследований Väo XII.

В то же время Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства обратил внимание на тот факт, что в соответствии с генеральным планом промышленных зон Ласнамяэ, установленным решением Таллиннского горсобрания в 2015 году, территория, о которой идет речь, была обозначена как зеленая зона: зеленый коридор Вяо.

В общей планировке зеленая зона была определена как естественная или искусственная территория с преимущественно растительным ландшафтом, такая как городской лес, парк, зеленая зона и т. Д. Зеленая зона, как правило, предназначена для общего пользования, но в обоснованных случаях владелец может ограничить доступ к ней. Область может включать в себя игровые площадки, зоны для выгула домашних животных, места отдыха и спорта, отдельные небольшие здания и так далее. В соответствии с генеральным планом промышленных зон Ласнамяэ, зеленый коридор Вяо предоставил частичную возможность несколько определить границу зеленой зоны с подробным планом, но только для целей функции управления землепользованием (бизнес, производство и склад). В связи с вышеизложенным Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства считает добычу полезных ископаемых в данном районе перспективной, сказала Аунпуу.

"Однако, как было сказано раньше, к настоящему времени EMG Arendus сообщила, что отзывает ходатайство о разрешении на георазведку", - подытожила она.

Районная управа против

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Владимир Свет. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Управа района Ласнамяэ категорически против того, чтобы в зеленой зоне южнее Петербургского шоссе появился новый карьер.

"Это единственная зеленая зона в этом районе, и мы считаем недопустимым её использование для добычи полезных ископаемых", - сказал Rus.Postimees старейшина района Владимир Свет.

Он напомнил, что согласно общей планировке, эти участки земли предусмотрены в качестве зеленого коридора, поэтому их можно использовать лишь в рекреационных целях.

"К нам пока не обращался ни государственный Департамент окружающей среды, ни компания, которая хочет проводить исследования. Поэтому комментировать по существу вопрос исследований мы пока не можем. Надеюсь, в этом и не будет необходимости, учитывая сказанное выше", - добавил Свет.