Суперграфика украсит фасад еще одного дома в Вяйке-Ыйсмяэ

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на создание работы «Õ II» художников вдохновило само название Ыйсмяэ, живущие здесь люди и окружающая среда. «Исходя из этого, на картине будет изображена сама буква, в ее середине - стилизованный пруд, а вокруг - растения, насекомые и дома», - объяснил старейшина.

Первая работа серии «Õ» посвящена болоту Ыйсмяэ, на котором растут многие охраняющиеся виды растений и орхидей.

По заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства уже пятый год подряд в столице проходят работы по украшению фасадов многоквартирных домов суперграфическими картинами. В этом году суперграфические картины под названием «Õ» и Liivakell («Песочные часы») будут нанесены соответственно на фасады домов по адресам Ыйсмяэ-теэ, 2 и Палласти, 34В. Автор обеих работ - Андреас Луйгас из фирмы Finostilo OÜ, которая и выиграла проведенный городом конкурс суперграфики.

Работы по созданию на фасаде дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 2 суперграфической картины «Õ» начнутся 3 августа и завершатся 28 августа. Договорная стоимость работы составит 28 000 евро.

Суперграфика отличается от граффити тем, что известен автор, создание произведения санкционировано, а само творение органически вписывается в картину города. Впервые настенная графика появилась на домах Таллинна в 2016 году.