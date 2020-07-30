Тревожные цифры: за сутки коронавирус выявлен у девяти человек

О двух новых случаях в Нарве: в одном из них речь идет о человеке, тесно контактировавшем с ранее выявленным коронапозитивным, подробности второго случая устанавливаются. Двое заразившихся из Тарту связаны с тамошним очагом, сюда же добавляются три зафиксированных в Хаарьюмаа случая. Всего в настоящей момент вспышка коснулась 11 человек. Количество зараженных может расти, так как только один больной COVID-19 человек из Тартумаа находился в тесном контакте с 50 людьми (часть из них уже заболели).

По состоянию на утро 30 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось три пациента. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 926 человек. Из них истории болезни 1461 пациента закончены (75,9%), у 465 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 118 000 тестов, из низ 2051, то 1,7% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.