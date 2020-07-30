ФОТО ⟩ В волости Виймси ждет покупателя стильный бокс рядного дома

Светлый и просторный бокс площадью 120,3 м2 находится в рядном доме, расположенном на большом и уединенном земельном участке.

Бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухуровневого бокса находятся прихожая, кухня, гостиная, терраса и туалет. На втором этаже расположены три спальни, гардеробная, санузел с баней и техническое помещение.

Бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: KV.EE

Также имеются два парковочных места и кладовая. Коммунальные платежи в этом доме вполне разумны: 150 евро зимой и 100 евро в летние месяцы.

Бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: KV.EE

В отделочных работах и дизайне интерьеров использовались только дорогие и высококачественные материалы и предметы декора.

С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.