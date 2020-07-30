Чт, 30.07.2020
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  • Грузовик с 33 военнослужащими Сил обороны Эстонии попал в ДТП на полигоне

Грузовик с 33 военнослужащими Сил обороны Эстонии попал в ДТП на полигоне

Kaitsevägi. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Ain Liiva

На центральном полигоне Сил обороны в среду оказался в кювете грузовик с 33 военнослужащими, никто серьезно не пострадал. 

По предварительным данным, грузовик на повороте отклонился с края дороги и свалился в кювет, сообщает BNS.

В машине находилось 33 военнослужащих Сил обороны, в аварии никто серьезно не пострадал.

После аварии 18 военнослужащих были доставлены в больницу на медосмотр, к настоящему времени они уже вернулись в строй и продолжают обучение.

Родственники попавших в ДТП призывников проинформированы. 

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