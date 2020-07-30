Конспирация не спасла: лесной тайник с кокаином привел на судебную скамью

На слушании судья сказал, что 4 декабря прошлого года Ваха доставил кокаин в тайник, расположенный недалеко от Хеймтали, совершив тем самым незаконное обращение с большими количествами наркотического вещества.

По словам прокурора Марья-Лийны Талимаа, прокуратура в настоящее время не может раскрыть, откуда и каким образом кокаин попал в руки Арто Ваха. Талимаа лишь добавила, что Ваха попался в результате полицейского наблюдения.

«Несмотря на чрезвычайно продуманные и конспиративные действия, человек был пойман, и за счет этого была выполнена и более широкая задача - не допустить попадания наркотиков на улицы города. Это был очень чистый наркотик», - сказала Талимаа.

Ваха был признан виновным в хранении 52,1 грамма кокаина. В суде он утверждал, что это было для его собственного использования.