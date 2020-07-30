Чт, 30.07.2020
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  • Полиция ищет воров, укравших велосипеды эстонских футболистов

Полиция ищет воров, укравших велосипеды эстонских футболистов
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Полиция просит помощи в установлении личностей воров

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В понедельник со стадиона Вильянди были похищены велосипеды футболистов, которые в тот момент тренировались там. Полиция просит граждан о помощи в выявлении подозреваемых в кражах, пишет Sakala

Вильяндиский полицейский участок разместил на своей странице в Фейсбуке записи камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые. Воры украли два велосипеда игроков дублироующего состава вильяндиского "Тулевика" во время тренировки команды.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк подтвердила, что 27 июля возле футбольного клуба на бульваре Ранна в Вильянди были украдены велосипеды KTM и Scott, которые не были на замке. Общий ущерб составляет 900 евро. «Есть основания полагать, что те, кто люди на фото стоят за кражей», - добавила Вирк.

Менеджер сообщества футбольного клуба "Вильянди Тулевик" Марек Тийтс сказал, что игроки дубля, чьи велосипеды были украдены, приехали тренироваться с основной командой.

«Я хочу напомнить всем жителям Вильянди, что только в бдительном сотрудничестве с сообществом мы можем сохранить эту уникальную атмосферу, уникальную для Вильянди, где незапертая автомобильная дверь не означает потерю имущества и где дети на время тренировки с легким сердцем оставляют свои велосипеды в саду», - сказал Тийтс.

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