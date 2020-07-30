Осенью будут предприняты усилия для предотвращения закрытия всех школ

Министерство образования и науки заявило, что учебный год может начаться как обычно, но необходимость подготовить оперативные решения все же есть. Министерство готовится к осени исходя из сценария Министерства здравоохранения.

«Мы будем пытаться избежать полного закрытия учебных заведений», - сказала консультант отдела коммуникаций Министерства образования и науки Маргит Капак.

Она добавила, что образовательные учреждения должны быть готовы быстро изменить форму обучения, если такая необходимость возникнет. «Закрытие учебных заведений произойдет на региональном уровне», - отметила Капак.

До начала нового учебного года Министерство образования и науки рекомендует школам провести дополнительную подготовку: заключить соглашения об организации обучения, подумать о поведении в случае подозрения на инфекцию или выявленное заболевание, установить политику во время дистанционного обучения, предоставить средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также, при необходимости, развить навыки преподавателей в области цифровых технологий.

«В случае учеников и учителей, принадлежащих к группе риска, особенно важно следовать профилактическим мерам, рекомендованным Министерством здравоохранения и использовать средства индивидуальной защиты, за наличие которых отвечает образовательное учреждение», - сказала Капак. Она также добавила, что для безопасности людей группы риска должна быть предоставлена возможность удаленной работы.

По словам руководителя Департамента здравоохранения восточного региона Марье Муусикус, для защиты учителей будут применяться общие рекомендации: соблюдение дистанции и требования гигиены. «Это решение Министерства здравоохранения и Министерства образования о том, как будет начат новый учебный год. Все будет зависеть от показателей статистики зараженных», - сообщила Муусикус.

До начала учебного года остался месяц и, разумеется, образовательные учреждения сами стараются найти способы для того, чтобы все прошло гладко. Руководители школ подтвердили необходимость следовать указаниям Министерства образования.

Директор гимназии Тамсалу Айви Муст сказал, что изобретать велосипед не нужно, и поэтому инструкции Министерства образования приветствуются.

«Лучше быть в страхе, чем сожалеть о содеянном», - отметил Муст. В гимназии Тамсалу 35 учителей, из них не менее десяти старше 60 лет.

Весной сотрудники гимназии Тамсалу были готовы прийти в школу, когда показатели зараженных стали более низкими.

«Я не считал нужным запрещать учителям группы риска приходить в школу. Главное позаботиться об их самочувствии: они должны мыть руки, использовать маски и держать дистанцию​​», - сказал Муст.

Директор гимназии Кунда Кристи Арон также ждет позиции Министерства образования и последует его советам.

Весной в гимназии Кунда учитель из группы риска не был обязан посещать школу. «Мы приняли во внимание личные страхи и потребности людей», - сказал директор. Он также отметил, что почти треть учителей старше 60 лет.

В Эстонии 25 803 учителей, из которых 5244 старше 60 лет.

В конце августа для команды гимназии Винни-Паюсте пройдет тренировка на платформе электронного обучения. Это хорошая возможность улучшить уровень преподавания во времена кризиса.

Директор гимназии Винни-Паюсте Хенри Калласте сказал, что почти половина преподавательского состава в их школе находится под угрозой. «Они дают электронные уроки из дома», - отметил он. Например, если дети ходят в школу, а учитель из группы риска хочет быть дома, то по мере необходимости план урока будет изменен.