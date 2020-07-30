На участке подозреваемого в исчезновении Мадлен Маккейн обнаружили подвал

Немецкая полиция сделала эту находку на участке в том месте, где в конце 2007 года был снесен садовый домик. Более подробный комментарий стражи порядка не стали давать, пишет Postimees.

Для раскопок используется два ковша. Ранее этот участок земли принадлежал 43-летнему Кристиану Брюкнеру, который стал главным подозреваемым в похищении в 2007 году британской девочки Мадлен Маккейн.

Бывший сосед сообщил местным СМИ, что предположительно в 2007 году Брюкнер жил там. По словам соседа, он держался ото всех в стороне и в течение года покинул это место.

Полицейская операция началась ранним утром в понедельник. Для раскопок используются совки и грабли. С того места, где ранее располагался садовый домик, убрали большое количество строительных материалов.

Подвал был обнаружен вчера утром. По словам пообщавшегося с изданием Bild соседа, его построил предыдущий владелец. Подвал не был закопан, когда в конце 2007 года снесли садовый домик. Неясно, кто его ликвидировал.

Полиция перекрыла эту зону и подтвердила, что приостановила воздушное движение над ней, чтобы предотвратить наблюдение с вертолетов и дронов.

Стражи порядка не рассказали, что именно надеются найти. Пресс-секретарь прокуратуры Брауншвейга подтвердил, что поиски связаны с исчезновением в 2007 году в Португалии Мадлен Маккейн.

Несколько недель назад полиция обыскала заброшенное производственное здание в Саксонии-Ангальт, где, предположительно, жил Брюкнер. В производственном здании были обнаружены тысячи фотографий, видео и USB-флеш-накопителей, на которых в числе прочего была и детская порнография.

Тогда же португальская полиция и водолазы осмотрели три колодца в районе Вила-ду-Бишпу, но ничего важного там не нашли, передает The Guardian.

Генпрокурор Брауншвейга Ганс Кристиан Уолтерс неоднократно заявлял, что у них есть доказательства того, что Брюкнер имеет отношение к исчезновению девочки. По его словам, есть основание полагать, что она умерла. Брюкнер жил в Прая-да-Луш, когда Мадлен Маккейн остановилась с родителями в Алгарве.

Участок, где проходит полицейская операция, находится между Ганновером и Зельцем, примерно в 60 километрах от Брауншвейга. Брюкнер отбывает наказание в городе Киль за торговлю наркотиками.

С 1995 по 2007 Брюкнер жил в Алгарве, ранее он дважды был судим за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Кроме того, он был признан виновным в изнасиловании 72-летней американки, а также в многочисленных кражах и мошенничестве.