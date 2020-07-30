Рост заболеваемости в Тарту: власти не исключают возвращения к ограничениям из-за COVID-19

По состоянию на утро четверга в Тарту восемь зараженных коронавирусом. Всего насчитывается 53 человека, тесно контактировавших с коронапозитивным.

По словам главы лыунаского отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, все случаи связаны с поставленным 24 июля диагнозом, появившимся из-за того, что зараженный человек посетил ночной клуб. «Поскольку круг близко контактировавших довольно широк, мы, к сожалению, можем ожидать дальнейшего роста числа зараженных», - сказала она.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, расширение тартуского очага заражения крайне прискорбно. «Безответственное поведение одного человека может подвергнуть опасности здоровье многих людей. От поведения каждого из нас зависит, распространится ли вирус в Тарту так, что придется возвращать ограничения, или мы сможем этому помешать», - сказал мэр.

Лухт сказала, что новые ограничения введут в том случае, если заболеваемость за последние 14 дней превысит в Эстонии 25/100 000 населения.

Горуправа и Департамент здоровья подчеркнули, что люди с симптомами заболевания должны оставаться дома, а, заподозрив у себя инфекцию, связаться с семейным врачом. Внимательно следить за состоянием своего здоровья нужно и тем, кто мог контактировать с носителем коронавируса.

Для профилактики коронавируса нужно тщательно мыть руки и соблюдать дистанцию, в том числе на публичных мероприятиях. Коронавирус передается от зараженного человека здоровому преимущественно через близкие контакты, то есть в ситуации, где люди не менее 15 минут находятся друг от друга на расстоянии менее двух метров.