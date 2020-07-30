МИД Эстонии рекомендует отказаться от поездок

Рейнсалу признал, что в мире, в том числе во многих европейских странах, коронавирус находится на стадии роста. Поэтому МИД рекомендует отказаться от любых поездок, за исключением тех стран, где показатель инфекционной заболеваемости за последние две недели составляет менее 16 человек на 100 000 населения.

Рейнсалу напомнил, что в Эстонии действует ограничение на международные прямые авиасообщения, основанное на том принципе, что показатель инфекционной заболеваемости не должен превышать 25. Если люди все же планируют поездку, нужно учитывать тот риск, что Эстония может приостановить авиасообщение в связи с ростом распространения вируса, также существует реальный риск для здоровья, а страна назначения может ввести дополнительные ограничения.

Рейнсалу привел в качестве примера Испанию, при возвращении из которой людям нужно соблюдать изоляцию. Изоляция требуется после прибытия из 11 европейских стран — это Швеция, Люксембург, Румыния, Болгария, Андорра, Португалия, Испания, Хорватия, Бельгия, Монако и Чехия. «И это число может вырасти», - предупредил Рейнсалу.

Людям, которые все же планируют поездки, МИД советует зарегистрировать свою поездку и сделать медицинскую страховку. «Заметно также, что страны вновь начинают вводить ограничения, например, в Литве вводят требование носить маски в общественном транспорте и торговых центрах», - сказал Рейнсалу.