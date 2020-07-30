Эстония возобновит прямые рейсы с Украины

Поскольку показатель заражения коронавирусом на Украине за последние 14 дней составил 26,8 человек на 100 000 жителей, прямые рейсы между Эстонией и Украиной стали снова разрешены, передает Rus.ERR.
И в Таллиннском аэропорту, и в Министерстве экономики и коммуникаций подчеркивают, что рейсы проходят абсолютно законно. Однако пассажирам необходимо следить за постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом на Украине.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ подтверждает эту информацию. «В прошлую пятницу на Украине показатель заражения был в пределах допустимой для возобновления полетов нормы, поэтому авиакомпания Wizz Air снова стала обслуживать свои украинские направления», - сказал он.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!