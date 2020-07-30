"Неосуществимо": Министр Ааб поставил крест на планах строительства туннеля Таллинн-Хельсинки

Ааб поблагодарил Вестербаку и его компанию FinEst Bay Area Development OÜ за их амбициозный и инновативный план по установлению важного соединения между двумя странами.

«Однако в свете информации, известной сегодня государству, у нас есть основания сомневаться в осуществимости этого проекта как по экологическим и экономическим причинам, так и по соображениям безопасности. Кроме того, создание транснационального соединения возможно только по воле двух стран и при полном сотрудничестве. Для этого нужно до разработки туннеля согласовать общие интересы стран», - сказал Ааб.

После консультаций с финским государством, другими министерствами и отраслевыми органами, включая экспертов по безопасности, министр государственного управления счел, что этот проект развития не осуществим и не находится в интересах общества. А именно, нет финансового покрытия для составления планировки, оценки воздействия и проведения исследований. Источники финансирования строительства тоннеля и искусственного острова неясны. Рентабельность проекта и чрезмерно оптимистичные объемы пассажиров и грузов, представленные в ходатайстве, сомнительны.

Проект, вероятно, повлек бы за собой незапланированные расходы государства на общественную железную дорогу, увеличение стоимости проекта из-за нереалистичного графика, создание правоохранительных и спасательных подразделений для туннеля и т. д. Согласно ходатайству, государство также несло бы расходы на развитие и поддержание потенциала национальной обороны, строительство возможных новых транспортных узлов, а также разработку и поддержание новых образовательных и культурных возможностей.

Выходят на передний план и вопросы безопасности, которым эстонские органы безопасности уделяют пристальное внимание.

«У нас осталось много вопросов и сомнений по поводу заявки, поданной разработчиком, - сказал министр Ааб. - Хотя мы неоднократно просили разработчика дополнить и исправить заявку, к сожалению, и поданная в третий раз заявка не развеяла сомнений государства и не во всех отношениях отвечает интересам государстванесмотря на многочисленные встречи и многолетнюю переписку».

Параллельно государство собирало информацию и выявило обстоятельства, важные для принятия решений. Основываясь на имеющейся информации, министр Ааб ближайшие дни представит проект приказа не инициировать государственную спецпланировку вместе с причинами для утверждения министерствам и для обнародрвания мнение разработчика.

После слушания министр Ааб осенью, вероятно, представит правиельству проект распоряжения об отказе от инициирования специальной планировки. «Для развития региона и хороших транспортных связей проект железнодорожного тоннеля между Эстонией и Финляндией заслуживает дальнейшего рассмотрения в любом случае, потому что это пойдет на пользу всей Эстонии», - сказал министр Ааб.