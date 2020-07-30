С 1 августа отменяются ограничения, касающиеся количества посетителей увеселительных заведений

С субботы отменяется распоряжение, ограничивавшее количество посетителей казино и залов игровых автоматов, ночных клубов, кальянных и клубов для взрослых сотней человек. Однако лица, предоставляющие услугу, обязаны по-прежнему обеспечивать наличие расстояния между посетителями, придерживаться требования о 50-процентной максимальной заполняемости помещений и гарантировать выполнение требований дезинфекции.

Также с 1 августа отменяется правило, ограничивавшее число участников деятельности по интересам, в том числе образовательной, на свежем воздухе сотней человек. По-прежнему нужно обеспечить наличие расстояния между людьми и соблюдение требований дезинфекции, действует также требование о максимально 50-процентном заполнении площади.

Ограничение в сто человек с субботы отменяется также для занятий спортом и тренировок, спортивных и пропагандирующих двигательную активность мероприятий, проводящихся под открытым небом. В дальнейшем необходимо обеспечить соблюдение расстояния между людьми и требований дезинфекции.

Остальные действующие ограничения правительство решило оставить без изменений. В том числе остается в силе решение, ограничивающее число участников спортивных соревнований и публичных мероприятий 2000 человек под открытым небом и 1500 в помещениях.