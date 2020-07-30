Конкурс на новое здание Мустамяэского дома детского творчества выиграл проект Üllatus

Поступившие на конкурс проекты оценивала комиссия, состоящая из пяти человек. В ходе оценивания принимались во внимание архитектурный замысел здания и его соответствие данной среде, а также решения, обеспечивающие эргономичность пространства и энергоэффективность. Учитывались общие принципы эскизов здания, парковки, участка недвижимости и прочих сооружений, согласованность наружного пространства и интерьеров, а также их соответствие установленным условиям проектирования и техзаданию.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что у признанного лучшим эскиза Üllatus было множество преимуществ.

Таким будет Дом детского творчества в Мустамяэ. ФОТО: Управа Мустамяэ.

«Отдельно отмечу продуманность помещений, которая отличается компактностью, логичностью и удобством, - прокомментировала вице-мэр. – В центре здания расположен сквозной – на два этажа – холл, откуда можно попасть прямо на террасу и который также связан с главным входом; помещение с помощью модульных перегородок можно изменить и переоформить. Упор сделан на то, чтобы вписать здание в окружающее пространство, учтены как особенности дорожного движения, так и уже имеющиеся зеленые насаждения и небольшие сооружения на территории. В ходе дальнейшего проектирования больше внимания будет уделено оформлению здания».

Дом детского творчества в Мустамяэ начал работу в 1984 году, в то время здесь было лишь 200 учеников. В 1987 году учреждение переехало в здание по нынешнему адресу: Вильде-теэ, 54. В 45 кружках по интересам сейчас занимаются около 1000 учеников, здесь работает 40 преподавателей.

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс подтверждает, что нынешнее здание Дома детского творчества устарело и амортизировано.