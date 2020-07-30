Светлана Тихановская. ФОТО: TATYANA ZENKOVICH/EPA

Следственный комитет Белоруссии объявил, что россиян, задержанных накануне под Минском, подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. В сообщении ведомства также говорится, что речь идет о тех же беспорядках, в подготовке которых ранее обвинили Сергея Тихановского - мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

В сообщении следствия говорится, что всего в отношении Тихановского возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых - по статье о приготовлении к массовым беспорядкам.

«29 июля по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие уточняет, что намерено просить заключить задержанных под стражу.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных россиян возбуждено дело о подготовке теракта. Следственный комитет страны такое дело в своем сообщении не упоминает.

В четверг Равков повторил уже публиковавшуюся информацию о том, что всего в стране могут находиться до 200 иностранных боевиков, 33 из них были задержаны.

По словам главы совбеза, задержанные уже начали давать показания. Чтобы избежать контактов между ними, силовики распределили их по разным РУВД Минска.

В среду белорусские спецслужбы сообщили о задержании трех десятков россиян, которых они называют бойцами частной военной компании «Вагнер». Спецслужбы считают, что задачей россиян была дестабилизация обстановки в период избирательной кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием и потребовал от совбеза получить разъяснения со стороны России.

Что делали задержанные россияне на территории Белоруссии, пока точно не известно. Белорусские силовики связывают присутствие россиян с попыткой «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» – в стране 9 августа состоятся президентские выборы.

Однако российские провластные телеграм-каналы пишут, что частная военная компания использовала Минск для отправки наемников на Ближний Восток и что якобы это происходило с согласия белорусских властей.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, в свою очередь, заявил, что «ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре» Минск не был предупрежден о переброске наемников через свою территорию. МИД Белоруссии в свою очередь сообщил, что потребовал от российского посла объяснить прибытие в страну россиян с опытом участия в вооруженных конфликтах.

В среду Равков сообщил, что власти в Белоруссии планируют ужесточить контроль на границах и массовых мероприятиях в преддверии президентских выборов в стране.

«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», - пояснил глава совбеза.

В четверг кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что на встрече с кандидатами в ЦИК было заявлено о возможности ограничения интернета в стране, если возникнет необходимость.

Другой кандидат в президенты страны - Сергей Черечень - сообщил, что кандидатам рассказали о подготовке в России «новых группировок для провокаций».